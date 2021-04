"Il 'day after' delle coppie è ancora lontano. Vacciniamoci se vogliamo tornare a fare l'amore"

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo un anno chiusi in casa con il partner, tra didattica a distanza, smart working, figli, quale evoluzione avrà il nostro rapporto di coppia? Le riaperture e la tanto agognata libertà potrebbero causare un allontanamento tra chi, da troppo tempo ormai, vive in simbiosi? Ci riapproprieremo, una volta per tutte, della nostra vita sessuale? Emmanuele A. Jannini, professore di Endocrinologia e Sessuologia medica all’Università di Tor Vergata e presidente dell’Accademia Italiana della Salute della Coppia, spiega ad HuffPost che il momento del “day” è: “Abbiamo tutti bisogno dial timone della nostra vita sessuale, di fidanzarci o ri-fidanzarci, di riscoprire il desiderio per il partner tramite la sua mancanza. Ma per farlo abbiamo bisogno di un orizzonte temporale. ...