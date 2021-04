Fino a quando ci sarà il coprifuoco in Italia? Le ipotesi e i pareri degli esperti (Di mercoledì 21 aprile 2021) coprifuoco in Italia: Fino a quando dovremo tornare a casa entro le 22? Le risposte del mondo della scienza e della politica. L’Italia si avvia a tornare in zona gialla. Dal 26 aprile dovrebbero iniziare le riaperture che, secondo programma, dovrebbero portare il paese verso una relativa normalità entro l’estate, complice il proseguimento su ritmi sostenuti della campagna vaccinale. Ma resta da sciogliere qualche nodo. Ad esempio quello che riguarda il coprifuoco. Fino a quando dovremo rimanere in casa tra le 22 e le 5 del mattino? La risposta non è ancora certa, ma iniziano a circolare alcune ipotesi, tra le pressioni del mondo della politica e le precauzioni chieste dagli scienziati. coprifuoco in ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 21 aprile 2021)indovremo tornare a casa entro le 22? Le risposte del mondo della scienza e della politica. L’si avvia a tornare in zona gialla. Dal 26 aprile dovrebbero iniziare le riaperture che, secondo programma, dovrebbero portare il paese verso una relativa normalità entro l’estate, complice il proseguimento su ritmi sostenuti della campagna vaccinale. Ma resta da sciogliere qualche nodo. Ad esempio quello che riguarda ildovremo rimanere in casa tra le 22 e le 5 del mattino? La risposta non è ancora certa, ma iniziano a circolare alcune, tra le pressioni del mondo della politica e le precauzioni chieste dagli scienziati.in ...

Advertising

capuanogio : Un tribunale a Madrid sentenzia che #Fifa, #Uefa e le federazioni non potranno bloccare la #SuperLeague o sanzionar… - MichelaMarzano : Sono sempre stata femminista. E ne sono fiera. E continuerò a esserlo fino a quando alcune persone saranno discrimi… - somthfunny : mia madre che mi chiede se sto scrivendo “alla fidanzata” quando fino all’altro giorno faceva commenti omofobi di f… - michiamotea : Spammerò questo video fino a quando non la smetterete di creare polemiche solo per il gusto di dar fiato alla bocca… - AleGuerani : Quanto tutto ciò sia ideologico, nel vero senso etimologico della parola, è evidente. Il problema è che tutto va s… -