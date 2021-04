Estate 2021 con Mediaset: da Temptation Island a Viaggio nella Grande Bellezza, le novità (Di mercoledì 21 aprile 2021) Meravigliose novità per l’Estate 2021 ma non solo: ci saranno due grandi ritorni in tv che fanno gioire i telespettatori di Mediaset! L’Estate si avvicina e gli italiani sono già curiosi di scoprire se, emergenza Covid permettendo, i loro programmi preferiti andranno in onda. La risposta sembra esser più che positiva! Publitalia, la concessionaria di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) Meraviglioseper l’ma non solo: ci saranno due grandi ritorni in tv che fanno gioire i telespettatori di! L’si avvicina e gli italiani sono già curiosi di scoprire se, emergenza Covid permettendo, i loro programmi preferiti andranno in onda. La risposta sembra esser più che positiva! Publitalia, la concessionaria di L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ricpuglisi : È aberrante che le restrizioni per l'estate del 2021 siano più forti di quelle vigenti nell'estate del 2020 IN PRES… - fattoquotidiano : Lavoro, tutti i nodi da sciogliere: dalla riforma degli ammortizzatori rinviata all’estate (quando le aziende potra… - Radio3tweet : Pasolini la definiva stupenda e misera città, dal colore eterno d'estate. Il #21aprile, secondo la leggenda, nascev… - manu_etoile : RT @ricpuglisi: È aberrante che le restrizioni per l'estate del 2021 siano più forti di quelle vigenti nell'estate del 2020 IN PRESENZA DI… - AnnaP1953 : RT @ricpuglisi: È aberrante che le restrizioni per l'estate del 2021 siano più forti di quelle vigenti nell'estate del 2020 IN PRESENZA DI… -