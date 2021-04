Doppietta Raspadori e Milan ko, Sassuolo vince 2-1 (Di mercoledì 21 aprile 2021) MilanO (ITALPRESS) – Dalle polemiche al campo, il Milan torna a inseguire il ‘vecchiò obiettivo della qualificazione in Champions League ma subisce una brutta battuta d'arresto a San Siro. Raspadori entra dalla panchina e ribalta sul 2-1 i rossoneri, fermi al palo a quota 66 in classifica. Privo di Theo Hernandez, Bennacer e Ibra, il Diavolo cambia leggermente il proprio assetto tattico con Calhanoglu largo a sinistra e Rebic al fianco di Leao, per un modulo dinamico ma più vicino al 4-4-2 che al classico 4-2-3-1. I rossoneri dettano i ritmi iniziando la propria da manovra dai piedi di Donnarumma, il centrocampo del Sassuolo fa fatica a trovare i tempi di uscita giusta ma la prima vera palla-gol capita a Boga: il laterale neroverde depista Tomori con una finta ma Donnarumma è attento e respinge in angolo. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021)O (ITALPRESS) – Dalle polemiche al campo, iltorna a inseguire il ‘vecchiò obiettivo della qualificazione in Champions League ma subisce una brutta battuta d'arresto a San Siro.entra dalla panchina e ribalta sul 2-1 i rossoneri, fermi al palo a quota 66 in classifica. Privo di Theo Hernandez, Bennacer e Ibra, il Diavolo cambia leggermente il proprio assetto tattico con Calhanoglu largo a sinistra e Rebic al fianco di Leao, per un modulo dinamico ma più vicino al 4-4-2 che al classico 4-2-3-1. I rossoneri dettano i ritmi iniziando la propria da manovra dai piedi di Donnarumma, il centrocampo delfa fatica a trovare i tempi di uscita giusta ma la prima vera palla-gol capita a Boga: il laterale neroverde depista Tomori con una finta ma Donnarumma è attento e respinge in angolo. Il ...

