Dibattito Cgil sull’idrogeno | Melucci | «È il futuro | la comunità dovrà essere protagonista»

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il sindaco Rinaldoha portato un contributo sostanziale alorganizzato dalladi Taranto sul tema “investimenti, prospettive per Taranto”.Tra le voci che si sono alternate durante la videoconferenza, moderata dal segretario generale dellaTaranto Paolo Peluso, quella del primo cittadino ha introdotto la questione dirimente del coinvolgimento del territorio rispetto alla governance di una prospettiva che, seppur frutto di una sperimentazione medio-lunga, rappresenta ildi sostenibilità che invoca la città. Con un chiaro riferimento al ruolo che avrà il PNRR nel favorire la transizione all’idrogeno per la grande industria.«Il territorio ha colmato uno degli errori compiuti in passato – ha spiegato– dotandosi di ...