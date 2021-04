Crack Super League: il trionfo di tifosi, giocatori e allenatori (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’ennesima nottata di passione ha portato la Super League sull’orlo del baratro: determinante la dura presa di posizione di chi il calcio lo ama veramente Bye Bye Super League, verrebbe da dire. Al culmine di 48 ore di ordinaria follia scopriamo che l’innovativo e rivoluzionario progetto per il calcio continentale è già a un passo dal disfacimento totale. E non che ci dispiaccia in senso assoluto, perché siamo tutti un po’ stufi di pagliacciate e comunicati notturni. Determinante l’uscita in blocco delle sei formazioni inglesi: prima fra tutte il Manchester City, ultima in ordine temporale il Chelsea, di fatto in contemporanea le altre quattro. Ma la genesi della Brexit pallonara ha radici soprattutto nelle passionali manifestazioni di dissenso dei tifosi, in particolare quelli Blues, a seguire quanto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’ennesima nottata di passione ha portato lasull’orlo del baratro: determinante la dura presa di posizione di chi il calcio lo ama veramente Bye Bye, verrebbe da dire. Al culmine di 48 ore di ordinaria follia scopriamo che l’innovativo e rivoluzionario progetto per il calcio continentale è già a un passo dal disfacimento totale. E non che ci dispiaccia in senso assoluto, perché siamo tutti un po’ stufi di pagliacciate e comunicati notturni. Determinante l’uscita in blocco delle sei formazioni inglesi: prima fra tutte il Manchester City, ultima in ordine temporale il Chelsea, di fatto in contemporanea le altre quattro. Ma la genesi della Brexit pallonara ha radici soprattutto nelle passionali manifestazioni di dissenso dei, in particolare quelli Blues, a seguire quanto ...

