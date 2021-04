Covid: usura allunga le mani sulle imprese, Sud più esposto (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Sono ad immediato e grave rischio di usura circa 40mila imprese del commercio, della ristorazione e dell’alloggio”. Lo ha detto il Presidente Sangalli nel suo intervento ieri in occasione dell’ottava edizione di “Legalità, ci piace!”, la giornata nazionale di Confcommercio dedicata alla legalità alla quale ha partecipato anche il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, sottolineando che “dal 2019 ad oggi la quota degli imprenditori che ritiene aggravato il fenomeno è aumentata di 14 punti percentuali”. Una ferita sempre aperta “che nei momenti di crisi diventa una vera e propria piaga sociale. Basta guardarsi intorno per capirne le ragioni”. “Nel 2020 – prosegue Sangalli – le imprese del commercio, alloggio e ristorazione hanno subito una drammatica riduzione del volume di affari e oltre un terzo si è trovato stretto in un combinato ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Sono ad immediato e grave rischio dicirca 40miladel commercio, della ristorazione e dell’alloggio”. Lo ha detto il Presidente Sangalli nel suo intervento ieri in occasione dell’ottava edizione di “Legalità, ci piace!”, la giornata nazionale di Confcommercio dedicata alla legalità alla quale ha partecipato anche il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, sottolineando che “dal 2019 ad oggi la quota degli imprenditori che ritiene aggravato il fenomeno è aumentata di 14 punti percentuali”. Una ferita sempre aperta “che nei momenti di crisi diventa una vera e propria piaga sociale. Basta guardarsi intorno per capirne le ragioni”. “Nel 2020 – prosegue Sangalli – ledel commercio, alloggio e ristorazione hanno subito una drammatica riduzione del volume di affari e oltre un terzo si è trovato stretto in un combinato ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid usura A rischio usura 40 mila imprese, il Sud l'area più esposta ROMA - Gli effetti del Covid sono stati 'devastanti per il mondo delle imprese. In assenza di adeguati sostegni e di un ...di un'analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio sulla percezione dell'usura tra ...

Covid, allarme infiltrazione mafiosa in Lombardia su rifiuti e sanità ... l'infiltrazione nell'usura e nei rifiuti. Le infiltrazioni e la dimensione illegale dei sistemi ...di euro riguardano le spese nel settore sanitario - ha spiegato - è chiaro che già prima del Covid la ...

A rischio usura 40 mila imprese, il Sud l’area più esposta ROMA (ITALPRESS) – Gli effetti del Covid sono stati “devastanti per il mondo delle imprese. In assenza di adeguati sostegni e di un preciso piano di riaperture, rischiano la definitiva chiusura 300mil ...

