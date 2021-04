Covid: torna la zona gialla da lunedì 26 aprile. Forse anche in Toscana (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tredici regioni, da lunedì 26 aprile 2021, potrebbero tornare in zona gialla. Fra queste anche la Toscana. Si tratterà di una zona gialla, che sarà anche rinforzata, con le aperture serali di bar e ristoranti e il riavvio di cinema e teatri, malgrado il coprifuoco (che dovrebbe restare alle 22, anche se le Regioni stanno insistendo per prorogarlo alle 23), e mezza Italia spera venerdì, giorno del consueto monitoraggio settimanale, di conquistarsi la fascia di minor rischio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tredici regioni, da262021, potrebberore in. Fra questela. Si tratterà di una, che saràrinforzata, con le aperture serali di bar e ristoranti e il riavvio di cinema e teatri, malgrado il coprifuoco (che dovrebbe restare alle 22,se le Regioni stanno insistendo per prorogarlo alle 23), e mezza Italia spera venerdì, giorno del consueto monitoraggio settimanale, di conquistarsi la fascia di minor rischio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

La7tv : #intanto La Danimarca ha riaperto più velocemente di quanto inizialmente previsto, consentendo ai ristoranti di ser… - NicolaPorro : Con le #riaperture non si torna alla normalità, ma cambia completamente l’approccio al #Covid. E da questo successo… - SkyTG24 : Covid, in Israele via mascherine all'aperto e si torna a scuola - FirenzePost : Covid: torna la zona gialla da lunedì 26 aprile. Forse anche in Toscana - QdSit : Torna l'open week per i #vaccini in #Sicilia, ecco per chi ?????? -