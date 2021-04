Covid: chiuso per due giorni il bar dell'ospedale di Arezzo, positiva una dipendente (Di mercoledì 21 aprile 2021) Arezzo, 21 apr. - (Adnkronos) - positiva una dipendente del bar dell'ospedale San Donato di Arezzo. Pertanto l'esercizio pubblico rimarrà quindi chiuso domani e dopodomani in attesa del risultato dei tamponi di tutti gli addetti al bar e per consentire la sanificazione del locale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021), 21 apr. - (Adnkronos) -unadel barSan Donato di. Pertanto l'esercizio pubblico rimarrà quindidomani e dopodomani in attesa del risultato dei tamponi di tutti gli addetti al bar e per consentire la sanificazione del locale.

