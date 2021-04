"Con questo premier...". Massimo Galli prevede catastrofe, altra cannonata contro Mario Draghi: sfuriata dalla Merlino (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Che Mario Draghi non ne abbia azzeccata una lo hanno scritto i titolisti, sono quelli che sono, esagerano un po'. Ma con questo premier comunque, sul versante sanità, non ho visto una grande impennata di miglioramento". Queste le parole di Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all'Università Statale di Milano e priMario all'Ospedale Sacco, alla trasmissione L'Aria che Tira in onda su La7 e condotta da Myrta Merlino. Il professore faceva riferimento ad una sua intervista al Fatto quotidiano in cui si titolava che il presidente del consiglio non ne aveva azzeccata nessuna sul Covid. Galli, infatti, aveva detto che sull'emergenza coronavirus il premier, "non ne ha azzeccata ancora una. Ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Chenon ne abbia azzeccata una lo hanno scritto i titolisti, sono quelli che sono, esagerano un po'. Ma concomunque, sul versante sanità, non ho visto una grande impennata di miglioramento". Queste le parole di, professore ordinario di Malattie infettive all'Università Statale di Milano e priall'Ospedale Sacco, alla trasmissione L'Aria che Tira in onda su La7 e condotta da Myrta. Il professore faceva riferimento ad una sua intervista al Fatto quotidiano in cui si titolava che il presidente del consiglio non ne aveva azzeccata nessuna sul Covid., infatti, aveva detto che sull'emergenza coronavirus il, "non ne ha azzeccata ancora una. Ci ...

