Certificato verde Covid-19 per gli spostamenti tra regioni: come si fa ad averlo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Certificato verde Covid-19 per gli spostamenti tra regioni si trova nella bozza del decreto legge sulle riaperture dal 26 aprile. Si chiama ufficialmente “certificazione verde” e sarà il pass per potersi spostare tra regioni di colore diverso. Avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si sottoporrà a test antigenico o molecolare con esito negativo. Chi lo falsifica rischia anche il carcere. Il funzionamento del Certificato verde Covid-19 per gli spostamenti tra regioni è presente nella bozza del nuovo decreto è regolamentato dall’articolo 10 del provvedimento. La certificazione la rilasciano già alla somministrazione della prima dose di vaccino. Si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il-19 per glitrasi trova nella bozza del decreto legge sulle riaperture dal 26 aprile. Si chiama ufficialmente “certificazione” e sarà il pass per potersi spostare tradi colore diverso. Avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si sottoporrà a test antigenico o molecolare con esito negativo. Chi lo falsifica rischia anche il carcere. Il funzionamento del-19 per glitraè presente nella bozza del nuovo decreto è regolamentato dall’articolo 10 del provvedimento. La certificazione la rilasciano già alla somministrazione della prima dose di vaccino. Si ...

Corriere : ?? Visite ai parenti, riapertura di stadi e cinema, piscine dal 15 maggio e coprifuoco: cosa dice il nuovo decreto e… - repubblica : Spostamenti tra Regioni, arriva il certificato verde. Ecco i tre modelli per vaccinati, guariti o negativi al test - Corriere : Nuovo decreto: carta verde per spostarsi, nuove regole per visite ai parenti. Le date delle riaperture - angiuoniluigi : RT @Corriere: ?? Visite ai parenti, riapertura di stadi e cinema, piscine dal 15 maggio e coprifuoco: cosa dice il nuovo decreto e come ci s… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Nuovo decreto: carta verde per spostarsi, nuove regole per visite ai parenti. Le date delle riaperture -