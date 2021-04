Carpi, ingaggiato per sopprimere una mucca si spara all’addome (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo avevano chiamato per sopprimere una mucca gravemente ammalata in un allevamento di Corticella, in provincia di Reggio Emilia, ma un dipendente di un’azienda di trasporto animali di Cremona, ha finito per ferirsi all’addome sparando accidentalmente contro se stesso un colpo dell’arma con cui avrebbe dovuto porre fine alle sofferenze dell’animale.Operato d'urgenza in ospedaleL’uomo, un 59enne di Carpi, è stato operato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove era stato trasportato dai sanitari del 118 chiamati immediatamente dai proprietari dell’azienda agricola che lo aveva contattato per eseguire il lavoro. La sua prognosi è riservata ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo avevano chiamato perunagravemente ammalata in un allevamento di Corticella, in provincia di Reggio Emilia, ma un dipendente di un’azienda di trasporto animali di Cremona, ha finito per ferirsindo accidentalmente contro se stesso un colpo dell’arma con cui avrebbe dovuto porre fine alle sofferenze dell’animale.Operato d'urgenza in ospedaleL’uomo, un 59enne di, è stato operato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove era stato trasportato dai sanitari del 118 chiamati immediatamente dai proprietari dell’azienda agricola che lo aveva contattato per eseguire il lavoro. La sua prognosi è riservata ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

