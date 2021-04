Autostrada A1: tratto Incisa Reggello-Firenze sud chiuso per una notte (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ampliamento della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di sabato 24 alle 7:00 di domenica 25 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze-Bologna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ampliamento della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di sabato 24 alle 7:00 di domenica 25 aprile, saràilcompreso trasud, verso-Bologna L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Autostrada A1: tratto Incisa Reggello-Firenze sud chiuso per una notte - zazoomblog : Roma incidente in autostrada: coinvolti 5 mezzi chiuso tratto di A1 - #incidente #autostrada: #coinvolti - AntonioScafuro4 : Camion cisterna ribaltato, autostrada SA-AV, fra Serino e uscita di Avellino, tratto chiuso in entrambe le direzion… - LaVolage : RT @donnadimezzo: perché i notav che fanno un'azione dimostrativa su un tratto di autostrada CHIUSO vengono additati come potenziali assass… - MauroCapozza : RT @donnadimezzo: perché i notav che fanno un'azione dimostrativa su un tratto di autostrada CHIUSO vengono additati come potenziali assass… -