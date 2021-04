Atlantia batte il tempo a Perez | «Scoprire le carte su Autostrade»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Inviata ad Acs una lettera nella quale la holding chiede come intendano procedere. Si cerca di limare le distanze con Cassa Depositi in vista di un possibile cda venerdì

Il Sole 24 ORE

chiede di scoprire le carte anche in vista degli accordi che prendono forma con Cdp e i fondi Blackstone e Maquarie. Nel frattempo, sempre secondo Il Sole24Ore, la trattativa con Cdp ...L'indice della fiducia dei consumatori americaniogni previsione, così come ieri hanno fatto ...ridurrà la partecipazione al 10% a vantaggio di Gic, fondo sovrano di Singapore. IN SALITA ...Atlantia chiede ad Acs di scoprire le carte anche in vista degli accordi che prendono forma con Cdp e i fondi Blackstone e Maquarie.Inviata ad Acs una lettera nella quale la holding chiede come intendano procedere. Si cerca di limare le distanze con Cassa Depositi in vista di un possibile cda venerdì ...