Amici: Martina dice addio ad Aka7even | La reazione del cantante spiazza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Martina Miliddi era una delle ballerine in gara nell’ultima edizione di Amici, purtroppo è stata eliminata nel serale, il suo addio è stato triste, ma qualcosa non andava con Aka7ven, con cui aveva avuto una storia d’amore. Scopriamo che cos’è successo esattamente. Martina Amici – political24Martina Miliddi è una ballerina ventenne che ha provato a imporsi nell’ultima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi. La ragazza, che combatteva nella squadra di Arisa e Lorella Cuccarini era dotata di grande talento e per questo molto apprezzata dal pubblico. Aveva scoperto ancora bambina che cosa voleva diventare e si era impegnata con tutta se stessa, a 17 anni aveva già vinto il campionato mondiale di Syncro Dance per adulti. E’ riuscita ad arrivare fino al ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021)Miliddi era una delle ballerine in gara nell’ultima edizione di, purtroppo è stata eliminata nel serale, il suoè stato triste, ma qualcosa non andava con Aka7ven, con cui aveva avuto una storia d’amore. Scopriamo che cos’è successo esattamente.– political24Miliddi è una ballerina ventenne che ha provato a imporsi nell’ultima edizione di, il talent show di Maria De Filippi. La ragazza, che combatteva nella squadra di Arisa e Lorella Cuccarini era dotata di grande talento e per questo molto apprezzata dal pubblico. Aveva scoperto ancora bambina che cosa voleva diventare e si era impegnata con tutta se stessa, a 17 anni aveva già vinto il campionato mondiale di Syncro Dance per adulti. E’ riuscita ad arrivare fino al ...

Advertising

GiuseppeporroIt : Amici 20: dopo l'eliminazione, Martina Miliddi chiarisce una volta per tutte il rapporto con Aka7even #Amici20… - MariaNi26243308 : Felice mercoledì a tutti i miei amici e anche no , perchè augurare felicità è un dovere sociale , un ?? ?? a Martina… - infoitcultura : Martina Miliddi dopo Amici parla di Aka7even: il rapporto oggi - infoitcultura : Amici 20, Martina parla di Aka7even, ma poi fa una dedica a Raffaele - infoitcultura : Amici 20, Martina Miliddi torna sui social dopo la sua eliminazione: «Ora do spazio alla nuova me» -