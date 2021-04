Amici 20, esplode il triangolo tra Aka7even, Martina Miliddi e Raffaele Renda: il gesto social (Di mercoledì 21 aprile 2021) Amici 20 è al centro dell’attenzione mediatica per un possibile triangolo amoroso, che vede protagonisti Martina Miliddi, Aka7even e Raffaele Renda. Si tratta di un’indiscrezione emersa in rete e che fa discutere molto gli internauti in queste ore. Dopo essersi scambiato al talent con lei varie effusioni, tra cui de baci appassionati, negli istanti successivi alla recente eliminazione di Martina Miliddi avvenuta al quinto serale, Aka7even ha mostrato all’eliminata un gelo insolito, nel non rivolgerle alcuna attenzione. Tanto da lasciare intendere che tra loro vi fosse stato un fuoco di paglia. A rompere il ghiaccio tra i due è, alla fine, stata Martina, che ha abbracciato il flirt storico senza ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 aprile 2021)20 è al centro dell’attenzione mediatica per un possibileamoroso, che vede protagonisti. Si tratta di un’indiscrezione emersa in rete e che fa discutere molto gli internauti in queste ore. Dopo essersi scambiato al talent con lei varie effusioni, tra cui de baci appassionati, negli istanti successivi alla recente eliminazione diavvenuta al quinto serale,ha mostrato all’eliminata un gelo insolito, nel non rivolgerle alcuna attenzione. Tanto da lasciare intendere che tra loro vi fosse stato un fuoco di paglia. A rompere il ghiaccio tra i due è, alla fine, stata, che ha abbracciato il flirt storico senza ...

Advertising

Teresa02247224 : RT @filippinipaolo1: Una mostra a Fiorenza dedicata a San Francesco patrono d’Italia arrivo da Udine questo capolavoro del 1600 S F in esta… - Stefani12522161 : RT @filippinipaolo1: Una mostra a Fiorenza dedicata a San Francesco patrono d’Italia arrivo da Udine questo capolavoro del 1600 S F in esta… - Fusillide : RT @filippinipaolo1: Una mostra a Fiorenza dedicata a San Francesco patrono d’Italia arrivo da Udine questo capolavoro del 1600 S F in esta… - Cinzia08959905 : RT @filippinipaolo1: Una mostra a Fiorenza dedicata a San Francesco patrono d’Italia arrivo da Udine questo capolavoro del 1600 S F in esta… - ERivetta : RT @filippinipaolo1: Una mostra a Fiorenza dedicata a San Francesco patrono d’Italia arrivo da Udine questo capolavoro del 1600 S F in esta… -