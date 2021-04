WhatsApp Pink | la nuova truffa su Android si veste di rosa e ruba i dati degli utentiHDblog it

(Di martedì 20 aprile 2021): cosa è e come funziona lacon protagonista l’app di messaggistica più famoso al mondo.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

infoitscienza : WhatsApp Pink non è una app: è un VIRUS, attento - infoitscienza : Che cos'è WhatsApp Pink e perché è pericolosa - Dario_Gandini : RT @HDblog: WhatsApp Pink, la nuova truffa su Android si veste di rosa e ruba i dati degli utenti - HDblog : WhatsApp Pink, la nuova truffa su Android si veste di rosa e ruba i dati degli utenti - bisagnino : WhatsApp Pink, il WhatsApp rosa che circola su Internet è una Minaccia Virus -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp Pink

C'è un nuovo pericolo per gli oltre 2 miliardi di utenti di: si chiamaed è una app fake che contiene al suo interno un virus molto pericoloso. L'ha scoperta un ricercatore di sicurezza informatica dell'India, dovesta circolando parecchio, di ...La truffa, nota come, è stata individuata dal ricercatore di sicurezza Rajshekhar Rajaharia , che ne ha spiegato il funzionamento attraverso il proprio account Twitter. Si tratta del ...La chat diventa rosa con l'aggiornamento di WhatsApp Pink, ma attenzione perché è solo l'ennesima truffa del web.La finta app di WhatsApp rosa è in realtà un pericoloso virus "infostealer": ecco come funziona, come si diffonde e come rimuovere l'infezione.