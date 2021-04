Usa, morte Floyd: poliziotto condannato per omicidio (Di martedì 20 aprile 2021) E'stato condannato per omicidio, Derek Chauvin, l'agente di polizia accusato di aver provocato la morte di George Floyd. Il poliziotto è stato ritenuto colpevole per tutti e tre i capi di accusa: omicidio colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale e omicidio di terzo grado. Chauvin ha lasciato l'aula del tribunale in manette L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 aprile 2021) E'statoper, Derek Chauvin, l'agente di polizia accusato di aver provocato ladi George. Ilè stato ritenuto colpevole per tutti e tre i capi di accusa:colposo,di secondo grado preterintenzionale edi terzo grado. Chauvin ha lasciato l'aula del tribunale in manette L'articolo proviene da Firenze Post.

