Torna Una Pezza di Lundini | un “bel programmino” e non solo | la seconda stagione su Rai 2 trova un posto fisso

Una Pezza di Lundini, un "bel programmino" e non solo: la seconda stagione su Rai 2 trova un posto fisso (Di martedì 20 aprile 2021) Una Pezza di Lundini, il programma che può vantare il titolo di più surreale della tv, sta per Tornare con una nuova carrellata di episodi. A partire dal 20 aprile, Rai2 ospiterà la seconda stagione di una delle trasmissioni rivelazione dello scorso anno, un piccolo cult per una nicchia di affezionati, con migliaia di sostenitori al seguito che a gran voce chiedevano il ritorno di Valerio Lundini e di tutti i suoi comprimari. Le situazioni grottesche e surreali messe in scena a Una Pezza di Lundini dal comico romano hanno fatto immediatamente colpo su molti orfani della satira in tv e su chi cerca un'alternativa alla comicità odierna non solo tra gli stand-up comedian, ma anche nella televisione generalista che ormai sembra aver ...

