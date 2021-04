Superlega | segretario Laghrari | “Noi in campo fra 5 mesi | calcio sport non redditizio”

Advertising

Glongari : Anas #Laghrari, segretario generale della #Superlega: “La Super League può partire anche tra cinque mesi. Siamo pro… - betta941 : RT @marifcinter: Anas Laghrari, segretario generale della Superlega: 'La Super League può partire anche tra cinque mesi. Siamo pronti a sed… - Primaonline : Anas Laghrari, segretario generale della nuova Superlega: pronti a partire in 5 mesi con un campionato che faccia s… - Claudio69_ : RT @sportface2016: +++#Superlega, il segretario generale Laghrari: 'Pronti a partire tra cinque mesi'+++ - siamo_la_Roma : ??Le ultime sulla #SuperLega ?? Nessuna esclusione dalla #UCL in corso ??Segui il LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega segretario

L'idea di un campionato dei big, assicura ilgenerale dellaAnas Laghrari , può concretizzarsi a breve, tra 5 mesi . Ma la Fifa si mette di mezzo, col presidente Gianni Infantino ...Anche ildel PD Enrico Letta non ci sta e parla a La Gazzetta dello Sport del nuovo scenario a cui si andrebbe ...Il segretario generale della Superlega, Anas Laghrari, ha rilasciato un’intervista a “Le Parisien”, per fare chiarezza sul nuovo progetto della Superlega, spiegando le proprie motivazioni e quando ...Il progetto dei 12 club continua ad agitare gli animi. Ceferin avverte: "Siete in tempo a cambiare idea" Roma, 20 aprile 2021 - Il cambio in arrivo nel mondo del calcio europeo, con la nascita della S ...