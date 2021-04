Superlega | Manchester City | ' formalmente emanato procedure per il ritiro'

Advertising

DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan sono più attrattivi di sfide… - SkySport : ULTIM'ORA FONTI INGLESI: MANCHESTER CITY PRONTO A LASCIARE LA SUPERLEGA ? #SkySport #SuperLega #SuperLeague… - angelomangiante : Ultim'ora #SuperLega Venerdì comitato esecutivo #Uefa straordinario. Non si esclude esclusione immediata di 5 squ… - Pall_Gonfiato : Superlega, Manchester City ufficialmente fuori - calciomercatoit : ??#Superlega, doppio comunicato ufficiale a #Manchester: il #City si ritira dal torneo, #Woodward si dimette dalla d… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Manchester

Commenta per primo Continuano le sorprese per quanto riguarda la: ilCity ha infatti ufficializzato di aver iniziato le procedure per ritirarsi dalla nuova competizione, annunciata appena due giorni fa.4 IlCity è ufficialmente il primo dei 12 club fondatori ad abbandonare il progetto dellaEuropea. Dopo le forti dichiarazioni in senso contrario rilasciate dal tecnico Pep Guardiola e ...Quattro club della Premier League stanno preparando un passo indietro, pressati dalle proteste dei tifosi. In bilico anche il Barcellona ...Il Manchester City abbandona ufficialmente il progetto Superlega, Ceferin: Bentornati nella famiglia del calcio europeo.