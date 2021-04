Superlega, l’attacco di Marcus Rashford: “Il calcio è nulla senza i tifosi” (Di martedì 20 aprile 2021) Continua il polverone intorno alla nascita della Superlega, progetto che vede coinvolti (al momento) 12 top club europei, tra cui anche il Manchester United di Marcus Rashford. Proprio il nazionale inglese, attraverso un post sui social fa emergere il proprio parere, riportando una parte di Old Trafford in cui appare una frase di Matt Busby, storico allenatore dei Red Devils: “Il calcio è nulla senza i tifosi”. pic.twitter.com/A8WIIUCHrH — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) April 20, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Continua il polverone intorno alla nascita della, progetto che vede coinvolti (al momento) 12 top club europei, tra cui anche il Manchester United di. Proprio il nazionale inglese, attraverso un post sui social fa emergere il proprio parere, riportando una parte di Old Trafford in cui appare una frase di Matt Busby, storico allenatore dei Red Devils: “Il”. pic.twitter.com/A8WIIUCHrH —MBE (@) April 20, 2021 SportFace.

