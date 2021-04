Superlega: i vantaggi dei club fondatori rispetto al resto del mondo calcio (Di martedì 20 aprile 2021) Superlega, i vantaggi dei club fondatori: divideranno solo tra 20 club, 3,5 miliardi di euro per il solo ingresso e da ripartire tra i fondatori... L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 20 aprile 2021), idei: divideranno solo tra 20, 3,5 miliardi di euro per il solo ingresso e da ripartire tra i... L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscalcionapoli1 : Dal 'premio' di ingresso ai biglietti: i cinque vantaggi dei fondatori della Superlega #Superlega - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Superlega, cinque i possibili vantaggi per il gruppo dei fondatori - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Superlega, cinque i possibili vantaggi per il gruppo dei fondatori - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Superlega, cinque i possibili vantaggi per il gruppo dei fondatori - napolimagazine : CDS - Superlega, cinque i possibili vantaggi per il gruppo dei fondatori -