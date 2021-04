Si punta al giallo | le regioni che potrebbero passare in zona gialla dal 26 aprile

(Di martedì 20 aprile 2021) Grandi cambiamenti all’orizzonte a partire dal 262021 quando alcunecambiare di colore diventando gialle. E mai come questa settimana dati furono più aspettati, visto che da mesi ormai, è tutto fermo. Con il passaggio in, molte attivitàfinalmente riaprire i battenti dopo settimane di misure molto rigide imposte dal Governo per ridurre gli spostamenti previsti per le vacanze di Pasqua e contenere così i numeri dei contagi per Covid. Dalla prossima settimana invece undicitornare gialle: un cambiamento importante per un’Italia che spera di ripartire a breve, soprattutto in vista della stagione estiva che potrebbe significare un po’ di lavoro per molte attività. Ma quali sono le ...

Covid Italia, nuova mappa dei colori: chi resta rosso, chi punta al giallo

RagusaNews

Stando ai dati attuali potrebbero puntare al giallo: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,... L'esecutivo, che punta molto su questo strumento, attende anche le direttive dell'Unione europea ... Domani probabile il Cdm che fisserà i criteri per le riaperture, ci sono 11 regioni che potrebbero passare in giallo. Intanto stop all'allungamento del coprifuoco ... La regione è in una situazione molto complessa per quanto riguarda il calcolo che stabilità se dal 26 aprile sarà in zona gialla o arancione. L'incidenza dei casi non ha peso (serve fra zona rossa e a ...