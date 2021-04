Scuola e covid: a Firenze tutor alle fermate principali dei bus (Di martedì 20 aprile 2021) Ci saranno studenti degli ultimi anni delle superiori alle fermate principali dei mezzi pubblici nella Città metropolitana di Firenze per sensibilizzare i coetanei (soprattutto i più giovani) al rispetto delle regole anti covid, in modo da permettere la ripresa in sicurezza della didattica in presenza. È il progetto tutor, promosso da prefettura di Firenze, ufficio scolastico territoriale e Città metropolitana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 aprile 2021) Ci saranno studenti degli ultimi anni delle superioridei mezzi pubblici nella Città metropolitana diper sensibilizzare i coetanei (soprattutto i più giovani) al rispetto delle regole anti, in modo da permettere la ripresa in sicurezza della didattica in presenza. È il progetto, promosso da prefettura di, ufficio scolastico territoriale e Città metropolitana L'articolo proviene daPost.

