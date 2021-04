Salta Montalbano su Rai 1 con “La rete di protezione”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salta Montalbano

Lanostratv

Il commissariola replica di martedì prossimo: Luca Zingaretti torna in onda il 27 aprile E' tornato in onda mercoledì scorso Il commissario, la seguitissima fiction con Luca Zingaretti ...non deve lasciare la fidanzata, neanche in fiction. Perché secondo il Safa, sindacato ...Poi ha cambiato cavallo per montare quello del 'si vaccinano per primi perché sono la Casta che...FIRENZE. Sono ripartiti lentamente alle 14.20 a bordo delle loro auto, suonando i clacson, i ristoratori di Tni Italia che da stamani avevano bloccato l'autostrada A1 a Incisa (Firenze), in Sud. Come ...Il commissario Montalbano, salta la replica di martedì prossimo: Luca Zingaretti torna in onda il 27 aprile E' tornato in onda mercoledì scorso Il ...