Prima top ten per Dilan Schwartz ad Atlanta 3

(Di martedì 20 aprile 2021) La squadra Suzuki può essere soddisfatta della tappa di2 del Supercross, soprattutto grazie a. Il rookie californiano, alla sua quarta gara in carriera, conclude la corsa al nono posto, conquistando latop ten in carriera. Nella 450, Max Anstie prosegue il suo apprendistato, concludendo 16esimo una finale consistente anche se sofferta. Buona prestazione anche per Adam Entincknap e Brandon Hantranft, compagni di team di Anstie nella HEP Motorsports, nonché per il duo Sean Cantrell e Derek Drake, impegnati con il BarX nella 250. Supercross 2021,3: Roczen sbaglia, Webb approfitta Supercross3: com’è andata la gara di? Su un tracciato impegnativo, che ha messo a dura prova anche i big ...

Advertising

Glongari : Anche il Paris Saint Germain #PSG entra nella corsa a Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino dell’#Udinese è… - DiMarzio : Studio #Cies: l’#Inter prima tra i top 5 campionati d’#Europa per tempo di gioco effettivo. Tutti i dati - lucabattanta : RT @InMonsterland: La mancanza di logica mi sconcerta da tempi non sospetti, ma prima di raggiungere i livelli odierni pensavo fosse già il… - newsdasporto : Vorrei capire la logica di chi dice che la #SuperLega ucciderà il calcio ed intanto vuole cacciare le 12 squadre to… - giovannibrenteg : @PigroMa Prima del Covid le 12 società top avevano debiti assolutamente sostenibili -

Ultime Notizie dalla rete : Prima top

Periodico Daily - Notizie

Lac'è già stata, con il Tottenham a dare il benservito a Mourinho. Lo 'Special One' ha ... provando a sfruttare a livello europeo la 'secessione' deiclub dalla Champions League, che ...... voglio attenderedi esprimermi definitivamente, voglio vedere cosa succede davvero, e ... bastava guardare gli stipendi richiesti ultimamente dai- calciatori (31 milioni Netti all'anno per ...Oltre la soglia dei 24.695 punti obiettivi invece individuabili a 25.000 in prima battuta e in area 25.200/25.300 in seguito. Pausa di consolidamento invece per il Dax future con scadenza giugno dopo ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.