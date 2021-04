Nuova protesta dei ristoratori, bloccata l’autostrada A1 tra Firenze e Incisa: ferito un manifestante (Di martedì 20 aprile 2021) Nuova protesta dei ristoratori, bloccata l’autostrada A1 tra Firenze e Incisa. I ristoratori toscani continuano a protestare e da questa mattina stanno bloccando l’autostrada A1 tra Incisa e Valdarno in direzione Roma. Una persona è rimasta ferita da un automobilista che voleva forzare il blocco. Il leader della protesta Pasquale Naccari: “Quelli che hanno lo spazio all’aperto possono riaprire, mentre quelli che non hanno spazi all’aperto no, questo non è affatto giusto”. Nuova protesta dei ristoratori di Tni Italia: bloccata l’A1 vicino all’uscita di Incisa ( Firenze), in sud. Un ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 20 aprile 2021)deiA1 tra. Itoscani continuano are e da questa mattina stanno bloccandoA1 trae Valdarno in direzione Roma. Una persona è rimasta ferita da un automobilista che voleva forzare il blocco. Il leader dellaPasquale Naccari: “Quelli che hanno lo spazio all’aperto possono riaprire, mentre quelli che non hanno spazi all’aperto no, questo non è affatto giusto”.deidi Tni Italia:l’A1 vicino all’uscita di), in sud. Un ...

