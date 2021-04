Nuova autocertificazione: il giusto modello da compilare ad aprile 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Ecco qual è la Nuova autocertificazione da usare per aprile 2021. Come compilare il modello e quando averlo con sè. Ecco cosa cambia Nonostante ci sia aria di riaperture il modello dell’autocertificazione potrebbe farci compagnia ancora per alcuni mesi, ecco cosa c’è da sapere sulla Nuova autocertificazione e gli spostamenti possibili. Da lunedì 26 verranno reinserite sulla cartina epidemiologica le zone gialle, questo significa un’aumento della mobilità. Quando usare l’autocertificazione L’autocertificazione, attualmente, va usata nei seguenti casi: per giustificare spostamenti negli orari del coprifuoco, quindi dalle 22:00 alle 5:00; per muoversi all’interno della zona ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021) Ecco qual è lada usare per. Comeile quando averlo con sè. Ecco cosa cambia Nonostante ci sia aria di riaperture ildell’potrebbe farci compagnia ancora per alcuni mesi, ecco cosa c’è da sapere sullae gli spostamenti possibili. Da lunedì 26 verranno reinserite sulla cartina epidemiologica le zone gialle, questo significa un’aumento della mobilità. Quando usare l’L’, attualmente, va usata nei seguenti casi: per giustificare spostamenti negli orari del coprifuoco, quindi dalle 22:00 alle 5:00; per muoversi all’interno della zona ...

aspiesdiary : Nuovo giorno, nuova autocertificazione - Failbetter6 : La nuova buffonata. Chi controllerà? Per gli spostamenti tra regioni dal 26 aprile in zona rossa e arancione bast… - twittingelenaa : @pama_dei @WhatYearIs_This @alessand_mella @GiovaQuez No, l’australia e la nuova zelanda non hanno subito 3 mesi di… - giuliogaia : @NicolaPorro Non bastava l’oscenità concepita solo in Italia dell'autocertificazione per uscire di casa a piedi e m… - Stop_SelfInjury : RT @giuliogaia: @AlfioKrancic Non bastava l’oscenità concepita solo in Italia dell'autocertificazione per uscire di casa a piedi e muoversi… -