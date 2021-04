Milan-Sassuolo, De Zerbi: “Non ho piacere a giocare con loro, Superlega è stata un colpo di stato” (Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, alla vigilia del match contro il Milan valevole per la trentaduesima giornata di Serie A 2020/2021, ha parlato al canale tematico nero-verde soffermandosi anche sulla Superlega: “Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ieri abbiamo parlato con la squadra per una mezz’ora. E’ giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola quando si fermava il programma. Sono molto arrabbiato perché domenica è stato fatto un colpo di stato! Questo episodio equivale un colpo di stato nel calcio, nei contenuti e nella modalità. Nei contenuti perché il calcio è di tutti ed è meritocratico. Nella modalità perché si poteva fare alla luce del sole, invece comunicati congiunti a mezzanotte, il ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico delRoberto De, alla vigilia del match contro ilvalevole per la trentaduesima giornata di Serie A 2020/2021, ha parlato al canale tematico nero-verde soffermandosi anche sulla: “Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ieri abbiamo parlato con la squadra per una mezz’ora. E’ giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola quando si fermava il programma. Sono molto arrabbiato perché domenica èfatto undi! Questo episodio equivale undinel calcio, nei contenuti e nella modalità. Nei contenuti perché il calcio è di tutti ed è meritocratico. Nella modalità perché si poteva fare alla luce del sole, invece comunicati congiunti a mezzanotte, il ...

