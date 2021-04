La Super Lega già scricchiola: ecco chi sta pensando di uscire (Di martedì 20 aprile 2021) Nata da qualche giorno, la Super Lega sta già scricchiolando. Secondo notizie provenienti dall’Inghiterra, Chelsea, Arsenal e le due squadre di Manchester stanno pensando seriamente di uscire. Profonde riflessioni anche da parte del Liverpool. Il pre-partita del Chelsea, impegnato in serata in Premier League, è stato abbastanza animato, con pesante contestazione della tifoseria alla squadra all’arrivo allo stadio. E dalla Spagna filtra che anche l’Atletico Madrid sarebbe intenzionato a tirarsi fuori, mentre Laporta ha detto che saranno i soci del Barcellona a votare. Foto: Logo Super Lega L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Nata da qualche giorno, lasta giàndo. Secondo notizie provenienti dall’Inghiterra, Chelsea, Arsenal e le due squadre di Manchester stannoseriamente di. Profonde riflessioni anche da parte del Liverpool. Il pre-partita del Chelsea, impegnato in serata in Premier League, è stato abbastanza animato, con pesante contestazione della tifoseria alla squadra all’arrivo allo stadio. E dalla Spagna filtra che anche l’Atletico Madrid sarebbe intenzionato a tirarsi fuori, mentre Laporta ha detto che saranno i soci del Barcellona a votare. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - LaStampa : Super Lega, il via libera passa dall’Antitrust Ue e dalla fine del monopolio Uefa: “Operazione legittima e commerci… - lucasofri : Comunque, lo dico con sincera ammirazione, questa cosa della super lega è stata un’invenzione niente male per vivac… - umbertorega : RT @parallelecinico: Comunque se con #SuperLega si intende una lega super nel senso di fantasmagorica, spettacolare, incredibile, avvincent… - edwardcaiello : sto aspettando che rinuncino alla super lega anche le italiane. CAZZO ALLORA -