Isola dei Famosi | è scontro tra Vera Gemma e Ubaldo Lanzo | Ilary Blasi costretta ad intervenire

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - laura03514599 : RT @ipertao: Wow Ciufoli che Fantasia... il gruppetto dei bulletti della scuola che si difendono l’uno con l’altro. Ma tranquilli che arriv… - particolare0 : RT @GiuseppeporroIt: Tommaso sicuramente il protagonista di quest’ “Isola dei famosi”. L’apristrada di tanti giovani in TV: lui è un talent… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Ponta do Sol, sull'portoghese di Madera, favorisce l'accoglienzalavoratori che possono lavorare a distanza. Bermudes, paradiso fiscale, ha lanciato a luglio 2020 l'iniziativa Work from ...Prima un duro confronto sull'in cui accusa Fariba di essere sempre in mezzo quando so tratta ... Se ci sonotermini che non vedrete mai uscire dalla mia bocca sono proprio stupida, cretina, ...All'Isola dei Famosi c'è spazio anche per le lacrime e la commozione in diretta: Zorzi e Zanicchi sono i primi a lasciarsi andare. Colpo duro ...Il sindaco Sergio Ortelli: "Quando il dottore di base finisce il suo orario e prima che entri la Continuità assistenziale, ci sono ’buchi’ pericolosi" ...