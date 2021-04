Infantino è chiaro con i dodici: «O sei dentro o sei fuori, non puoi essere a metà» (Di martedì 20 aprile 2021) Chiare e decide le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino, invitato al Congresso Uefa di oggi, che condanna la SuperLega “Ieri ho letto parole terribili come guerra e crimine, ancora più terribili se legate al calcio, il gioco che tutti amiamo e che dovrebbe dare gioia a tutti. Parlo ovviamente di questo progetto Superlega. Voglio essere estremamente chiaro al riguardo. La Fifa è costruita su alcuni valori, i veri valori dello sport. È basata sui nostri statuti, che prevedono la piramide. Come Fifa, possiamo soltanto disapprovare la Superlega: è un negozio chiuso, una fuga dalle attuali istituzioni, dalle leghe e dalle associazioni. È fuori dal sistema. Non c’è alcun dubbio sulla disapprovazione della Fifa”. Infantino fa leva sui valori del calcio che, a suo dire, la Fifa intende ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Chiare e decide le parole del presidente della Fifa, Gianni, invitato al Congresso Uefa di oggi, che condanna la SuperLega “Ieri ho letto parole terribili come guerra e crimine, ancora più terribili se legate al calcio, il gioco che tutti amiamo e che dovrebbe dare gioia a tutti. Parlo ovviamente di questo progetto Superlega. Voglioestremamenteal riguardo. La Fifa è costruita su alcuni valori, i veri valori dello sport. È basata sui nostri statuti, che prevedono la piramide. Come Fifa, possiamo soltanto disapprovare la Superlega: è un negozio chiuso, una fuga dalle attuali istituzioni, dalle leghe e dalle associazioni. Èdal sistema. Non c’è alcun dubbio sulla disapprovazione della Fifa”.fa leva sui valori del calcio che, a suo dire, la Fifa intende ...

