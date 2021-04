Il Draghi “senza freni” piace agli italiani (Erdogan è avvisato). Il barometro di Arditti (Di martedì 20 aprile 2021) Prima la strigliata all’Europa sull’export dei vaccini, poi la scelta della Libia come prima visita all’estero da premier per difendere gli interessi strategici italiani e infine la netta presa di posizione nei confronti del presidente turco Erdogan definito, senza troppi giri di parole, “un dittatore”. Tre indizi che, messi insieme, fanno una prova inequivocabile: con la leadership di Mario Draghi si apre una stagione di forte interventismo in politica estera che nel nostro Paese non si vedeva da tempo. La sfida del presidente del Consiglio si gioca così su due fronti distinti ma fortemente interconnessi. Il primo è quello interno con la scommessa ragionata delle riaperture e l’accelerazione della campagna vaccinale sulle quali il premier ha investito una grossa parte del suo capitale politico. Il secondo (altrettanto ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021) Prima la strigliata all’Europa sull’export dei vaccini, poi la scelta della Libia come prima visita all’estero da premier per difendere gli interessi strategicie infine la netta presa di posizione nei confronti del presidente turcodefinito,troppi giri di parole, “un dittatore”. Tre indizi che, messi insieme, fanno una prova inequivocabile: con la leadership di Mariosi apre una stagione di forte interventismo in politica estera che nel nostro Paese non si vedeva da tempo. La sfida del presidente del Consiglio si gioca così su due fronti distinti ma fortemente interconnessi. Il primo è quello interno con la scommessa ragionata delle riaperture e l’accelerazione della campagna vaccinale sulle quali il premier ha investito una grossa parte del suo capitale politico. Il secondo (altrettanto ...

