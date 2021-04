Guardiola | ogni club pensa esclusivamente ai propri interessi

(Di martedì 20 aprile 2021) Nella marea di voci e di parole che si stanno susseguendo in queste ore è il turno di. L’allenatore del Manchester City, una delle componenti del pool di fondatrici, è stato incalzato dalle domande dei giornalisti nel corso della consueta conferenza pre partita. Alla vigilia del match che vedrà il suo City impegnato sul campo dell’Aston Villa oltre alle domande riguardanti il calcio giocato aè stato ovviamente richiesto un parere sulla Superlega. Tra le tante cose che si son dette in questi giorni c’è anche la minaccia della squalifica immediata deiaderenti alla Superlega dalle attuali competizioni UEFA. Per il City questa situazione tanto incredibile quanto improbabile sarebbe davvero un duro colpo.è infatti alla prima semifinale di Champions League con i citizens dopo anni di ...

... l'allenatore del Manchester City Pepsi è detto contrario alla nuova competizione: "Non ... ieri il premier britannico Boris Johnson ha annunciato di essere disposto a intraprenderetipo ...... anche tra quelli che sono al soldo dei club "fondatori" della Superlega, come Pep, ... Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per riceveregiorno una selezione ...La società bianconera fa parte della rosa delle fortunatissime che potranno accedere al campionato d’elite, insieme al Milan e all’Inter. «È uno sviluppo per il mondo del calcio». Guardiola: «Questo n ...Per la stampa inglese anche dirigenti di Manchester City e Chelsea sono perplessi. Guardiola: «Non è più sport senza obiettivi, ma l’Uefa ha fallito» ...