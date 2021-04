Gli Usa si riprendono la scena sul clima. Il discorso di Blinken (Di martedì 20 aprile 2021) Giovedì 22 aprile si celebrerà la Giornata internazionale della Terra (Earth Day). È anche la data scelta dall’amministrazione di Joe Biden per aprire un summit internazionale sul clima, una due giorni di confronto virtuale a cui parteciperanno altri 40 leader tra cui Mario Draghi e altri capi di Stato europei, ma anche Xi Jinping, Vladimir Putin e Jair Bolsonaro. Il Dipartimento di stato americano ha presentato l’evento come un’occasione in cui i leader possono esporre i loro obiettivi climatici aggiornati, nell’ottica di limitare il riscaldamento del pianeta entro 1,5° come da accordi di Parigi. Ma si tratta anche di un’occasione per gli Usa di rientrare a pieno titolo nel dibattito dopo i quattro anni di negazionismo climatico di Donald Trump. L’amministrazione Biden pronta a ricostruire la credibilità americana per fare di ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021) Giovedì 22 aprile si celebrerà la Giornata internazionale della Terra (Earth Day). È anche la data scelta dall’amministrazione di Joe Biden per aprire un summit internazionale sul, una due giorni di confronto virtuale a cui parteciperanno altri 40 leader tra cui Mario Draghi e altri capi di Stato europei, ma anche Xi Jinping, Vladimir Putin e Jair Bolsonaro. Il Dipartimento di stato americano ha presentato l’evento come un’occasione in cui i leader possono esporre i loro obiettivitici aggiornati, nell’ottica di limitare il riscaldamento del pianeta entro 1,5° come da accordi di Parigi. Ma si tratta anche di un’occasione per gli Usa di rientrare a pieno titolo nel dibattito dopo i quattro anni di negazionismotico di Donald Trump. L’amministrazione Biden pronta a ricostruire la credibilità americana per fare di ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, in Usa colossi del web e tv alleati con il governo per convincere gli indecisi. E in Italia? La campagna n… - fattoquotidiano : 'DA DRAGHI TROPPI SILENZI' I vaccini e la campagna di comunicazione mai partita: parla Giovanna Cosenza, docente di… - limesonline : ???? Il mondo oggi Gli Usa in Argentina, Cechia e Polonia contro la Russia e altre notizie interessanti via… - jackomelley : @giangolz @ngiocoli @sole24ore A conferma che il paragone con gli usa non regge va aggiunto che li spostano le squa… - PoliteKosmo : @AxiaFel In verità ne usa 2 diversi tra la prima e la 2a dose. Sono adenovirus umani mentre gli altri 2 usano adeno… -