Gazzetta | SuperLega | possibile un riavvicinamento tra le società di serie A

(Di martedì 20 aprile 2021) Dopo la notizia della nascita dellae le prime reazioni bollenti, la Lega calcio, che si è riunita ieri pomeriggio, ha deciso di aggiornarsi nuovamente martedì prossimo per prendere una decisione sul da farsi. Secondo quanto riporta oggi ladello Sport però le posizioni potrebbero intanto ammorbidirsi Un’idea interna alla Lega, presieduta da Dal Pino, porta a ipotizzare undelle parti: un danno simile è del resto considerato intollerabile. Juve e Inter fanno parte del blocco dei 7 che condividono strategie: le altre 5 (Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina e Verona) pur opponendosi al progetto, non hanno però rotto il fronte. L'articolo ilNapolista.

Cinque domande sulla, cinque risposte del vicedirettore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro. La protesta ? Prima della partita, il Leeds (club di proprietà italiana, nella persona di Andrea Radrizzani) ha preso posizione contro la Superlega scendendo in campo, per il riscaldamento con una t -... Juve e Inter fanno parte del blocco dei 7 che condividono strategie: le altre 5 (Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina e Verona) pur opponendosi al progetto, non hanno però rotto il fronte.