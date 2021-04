De Zerbi contro il Milan e SuperLega: “Fosse per me non andrei a giocare a San Siro” (Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico dei neroverdi, alla vigilia del match contro i rossoneri, ha fatto trasparire tutta la sua amarezza per quello che lui stesso definisce “un colpo di stato” Dalla notte di domenica non si parla d’altro. La creazione della SuperLega ha generato un terremoto nel mondo del calcio che probabilmente sconvolgerà di molto il modo in cui lo vediamo oggi. Per i fondatori della nuova lega la creazione era necessaria affinchè non fallisse il sistema ma in molti hanno attaccato questa ragione. “Un calcio che diventa elitario e di pochi prescelti“ le accuse predominanti, e tra i contrari, in ordine di tempo, si è aggiunto anche il tecnico del Sassuolo De Zerbi che ha definito il tutto come un “colpo di stato”. Alla vigilia del match contro il Milan, De Zerbi in conferenza stampa ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico dei neroverdi, alla vigilia del matchi rossoneri, ha fatto trasparire tutta la sua amarezza per quello che lui stesso definisce “un colpo di stato” Dalla notte di domenica non si parla d’altro. La creazione dellaha generato un terremoto nel mondo del calcio che probabilmente sconvolgerà di molto il modo in cui lo vediamo oggi. Per i fondatori della nuova lega la creazione era necessaria affinchè non fallisse il sistema ma in molti hanno attaccato questa ragione. “Un calcio che diventa elitario e di pochi prescelti“ le accuse predominanti, e tra i contrari, in ordine di tempo, si è aggiunto anche il tecnico del Sassuolo Deche ha definito il tutto come un “colpo di stato”. Alla vigilia del matchil, Dein conferenza stampa ...

