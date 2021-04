Covid, India e Brasile al collasso: vittime e contagi i aumento (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Il Covid sta mettendo in ginocchio l’India e il Brasile. Per il sesto giorno consecutivo in India sono stati registrati oltre 250.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: solo nell’ultima settimana sono state contagiate 1,59 milioni di persone. Anche il numero delle vittime è aumentato: 1.761 nelle ultime 24 ore, per un totale di 180.530. Dopo gli Stati Uniti, l’India è ora il secondo paese maggiormente colpito dopo dalla pandemia. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Il Covid sta mettendo in ginocchio l’India e il Brasile. Per il sesto giorno consecutivo in India sono stati registrati oltre 250.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: solo nell’ultima settimana sono state contagiate 1,59 milioni di persone. Anche il numero delle vittime è aumentato: 1.761 nelle ultime 24 ore, per un totale di 180.530. Dopo gli Stati Uniti, l’India è ora il secondo paese maggiormente colpito dopo dalla pandemia.

Advertising

Agenzia_Ansa : India al collasso per il covid, 1,6 milioni casi in sette giorni. Nelle ultime 24 ore 1.761 morti #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, viaggi all'estero: gli #Usa includeranno al livello di massima allerta l'80% dei paesi del mondo - Avvenire_Nei : Covid. India travolta: un milione di nuovi casi in 5 giorni - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: India al collasso per il covid, 1,6 milioni casi in sette giorni. Nelle ultime 24 ore 1.761 morti #ANSA - marcocarestia : RT @Agenzia_Ansa: India al collasso per il covid, 1,6 milioni casi in sette giorni. Nelle ultime 24 ore 1.761 morti #ANSA -