Coronavirus in Fvg | 277 nuovi casi e 7 decessi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fvg

Covid in Friuli Venezia Giulia, calano ricoveri, terapie intensive e isolamenti: oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.067 tamponi molecolari sono stati rilevati 227 nuovi contagi con una percentuale di ...in Friuli Venezia Giulia: il bollettino di oggi, martedì 20 aprile 2021 . Resta basso il tasso di contagio in regione. La Protezione civile, infatti, segnala 277 nuovi casi in regione su 8.Scuola in presenza almeno al 60 per cento. "L'obiettivo comune è raggiungere il massimo della presenza possibile nelle scuole. Per questo motivo diciamo “grazie” al Governo, che ha dimostrato la massi ...Questi eventi, per l’Ema, vanno elencati come effetti collaterali molto rari del vaccino. La consegna avviene in collaborazione con l’Esercito italiano Il vaccino Johnson & Johnson è considerato sicur ...