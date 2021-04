Conte prende le distanze (a metà) da Grillo: 'Beppe sconvolto ma proteggere ragazza e familiari' (Di martedì 20 aprile 2021) Giuseppe Conte prova a stigmatizzare il poco lucido intervento di Beppe Grillo, che ha provato a sollevare da ogni responsabilità il figlio, accusato di stupro su una ragazza che denunciò il caso dopo ... Leggi su globalist (Di martedì 20 aprile 2021) Giuseppeprova a stigmatizzare il poco lucido intervento di, che ha provato a sollevare da ogni responsabilità il figlio, accusato di stupro su unache denunciò il caso dopo ...

Advertising

AdriNavyseal71 : @Agenzia_Ansa Conte è sempre il solito, non prende una posizione su nulla nemmeno in questo caso. - Rosss1965 : Interessante il commento di Conte . Capisce Grillo, è solidale con la ragazza, crede nella magistratura. Non prende… - Floritmassimil1 : RT @LucillaMasini: Conte prende le distanze da Grillo, bruciando gli argomenti a Renzi e Salvini per almeno una settimana. #stuprodigruppo… - spietataYANG : RT @fanpage: Giuseppe Conte prende le distanze da Beppe Grillo. - cicciodevilla : RT @LucillaMasini: Conte prende le distanze da Grillo, bruciando gli argomenti a Renzi e Salvini per almeno una settimana. #stuprodigruppo… -