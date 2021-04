Condannato Derek Chauvin, il poliziotto che uccise George Floyd (Di martedì 20 aprile 2021) L'ex ufficiale di polizia di Minneapolis, Derek Chauvin, è stato riconosciuto colpevole da una giuria del tribunale della contea di Hennepin per tutti e tre i capi di imputazione di cui era stato accusato In particolare, i giurati lo hanno giudicato reo di omicidio involontario di secondo grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado, in riferimento alla morte di George Floyd, avvenuta nel maggio dell'anno scorso. L'imputato è stato ammanettato in aula e preso in custodia dall'ufficio dello sceriffo della contea di Hennepin. La pena massima per omicidio colposo di secondo grado è la reclusione a quarant'anni, quella per l'omicidio di terzo grado è la reclusione a venticinque anni, quella invece per omicidio colposo di secondo grado è di dieci anni. La pena sarà fissata e resa nota entro le prossime ... Leggi su panorama (Di martedì 20 aprile 2021) L'ex ufficiale di polizia di Minneapolis,, è stato riconosciuto colpevole da una giuria del tribunale della contea di Hennepin per tutti e tre i capi di imputazione di cui era stato accusato In particolare, i giurati lo hanno giudicato reo di omicidio involontario di secondo grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado, in riferimento alla morte di, avvenuta nel maggio dell'anno scorso. L'imputato è stato ammanettato in aula e preso in custodia dall'ufficio dello sceriffo della contea di Hennepin. La pena massima per omicidio colposo di secondo grado è la reclusione a quarant'anni, quella per l'omicidio di terzo grado è la reclusione a venticinque anni, quella invece per omicidio colposo di secondo grado è di dieci anni. La pena sarà fissata e resa nota entro le prossime ...

Advertising

MediasetTgcom24 : George Floyd, l'ex poliziotto Derek Chauvin condannato per omicidio colposo, di secondo e terzo grado #GeorgeFloyd… - Adnkronos : Derek Chauvin condannato per l'omicidio di #GeorgeFloyd. #GeorgeFloydTrial - Lucrezia9_9 : RT @simonasiri: La cosa sconvolgente sono state le interviste agli afroamericani fatte oggi, poco prima del verdetto: nessuno credeva davve… - Walter14854505 : RT @IPCentre_: L'ufficiale di polizia di Minneapolis Derek Chauvin è stato condannato martedì per l'omicidio di George Floyd, un momento st… - FerrazziMauro : RT @ilruttosovrano: Dopo tutte le cazzate raccontate dai sovranisti sulla morte di George Floyd, l'unica cosa certa è che il poliziotto Der… -