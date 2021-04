Bozza dl, spettatori allo stadio dall’1 giugno in zona gialla: la Serie A sarà già finita (Di martedì 20 aprile 2021) Il Governo dà il via libera al ritorno del pubblico negli stadi a partire dall’1 giugno. E’ questo quanto si legge nella Bozza del decreto legge che verrà approvato nel giro di pochi giorni e che permetterà ai tifosi di rientrare negli impianti sportivi in zona gialla al 25% della capienza all’aperto, ma per un massimo di 1000 persone, 500 al chiuso. Una data che consentirà all’Italia di ospitare gli Europei col pubblico, ma non di riportarlo in Serie A, visto che il campionato sarà già finito. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Il Governo dà il via libera al ritorno del pubblico negli stadi a partire. E’ questo quanto si legge nelladel decreto legge che verrà approvato nel giro di pochi giorni e che permetterà ai tifosi di rientrare negli impianti sportivi inal 25% della capienza all’aperto, ma per un massimo di 1000 persone, 500 al chiuso. Una data che consentirà all’Italia di ospitare gli Europei col pubblico, ma non di riportarlo inA, visto che il campionatogià finito. SportFace.

