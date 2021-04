Bongiorno contro Grillo: “Porterò video in procura, è una prova a carico” (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr – “Porterò il video di Beppe Grillo in procura, è una prova a carico, documenta una mentalità“: lo annuncia Giulia Bongiorno, avvocato della ragazza che ha denunciato di essere stata violentata da Ciro Grillo. Il figlio del fondatore e garante del M5S è indagato insieme ad altri tre ragazzi per violenza sessuale di gruppo, risalente al luglio 2019, secondo l’accusa di S. J., giovane italo-svedese che ha denunciato i fatti dopo otto giorni dall’accaduto. Bongiorno contro Grillo: “Porterò il video in procura, è una prova a carico” “Le vittime non hanno detto nulla, i genitori sono distrutti, silenti e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr – “ildi Beppein, è una, documenta una mentalità“: lo annuncia Giulia, avvocato della ragazza che ha denunciato di essere stata violentata da Ciro. Il figlio del fondatore e garante del M5S è indagato insieme ad altri tre ragazzi per violenza sessuale di gruppo, risalente al luglio 2019, secondo l’accusa di S. J., giovane italo-svedese che ha denunciato i fatti dopo otto giorni dall’accaduto.: “ilin, è una” “Le vittime non hanno detto nulla, i genitori sono distrutti, silenti e ...

