WhatsApp, scoperto dai carabinieri finto nutrizionista online (Di martedì 20 aprile 2021) Prescriveva farmaci via WhatsApp e Facebook il finto nutrizionista scoperto dai carabinieri di Forlì del Sannio. Denunciato ora per esercizio abusivo di professione sanitaria e truffa. Truffa ed esercizio abusivo di professione sanitaria sono queste le tue accuse con cui è stato fermato dai carabinieri di Forlì un uomo, che di mestiere fa il magazziniere, L'articolo proviene da Consumatore.com.

