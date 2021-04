Volley femminile, play-off 2021 finale. Primo match ball per Conegliano ma Novara ora sa che può vincere (Di lunedì 19 aprile 2021) Chiedere un altro spettacolo come quello offerto da Conegliano e Novara sabato sera forse è troppo ma la speranza di tutti gli appassionati neutrali è che domani sera, martedì 19 aprile, si possa assistere ad un altro match di altissimo livello. Le premesse non mancano: da una parte una Imoco che, anche nelle difficoltà che nell’arco di una stagione possono capitare anche alla dominatrice del torneo, ha dimostrato di sapersela cavare benissimo, dall’altra una Igor Gorgonzola che ha visto vicinissimo il traguardo del colpaccio e vorrà riprovarci con le stesse armi che hanno creato tanti problemi alla formazione veneta sabato scorso. Il servizio sarà ancora una volta la chiave per cercare di scardinare le certezze di una Imoco che, quando la ricezione fa acqua, ogni tanto va fuori giri e regala alle avversarie un pizzico di speranza, al ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Chiedere un altro spettacolo come quello offerto dasabato sera forse è troppo ma la speranza di tutti gli appassionati neutrali è che domani sera, martedì 19 aprile, si possa assistere ad un altrodi altissimo livello. Le premesse non mancano: da una parte una Imoco che, anche nelle difficoltà che nell’arco di una stagione possono capitare anche alla dominatrice del torneo, ha dimostrato di sapersela cavare benissimo, dall’altra una Igor Gorgonzola che ha visto vicinissimo il traguardo del colpaccio e vorrà riprovarci con le stesse armi che hanno creato tanti problemi alla formazione veneta sabato scorso. Il servizio sarà ancora una volta la chiave per cercare di scardinare le certezze di una Imoco che, quando la ricezione fa acqua, ogni tanto va fuori giri e regala alle avversarie un pizzico di speranza, al ...

