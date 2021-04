**Ue: Letta, 'cittadini parteciperanno a dibattito conferenza futuro, giorno storico'** (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Un giorno storico. Si apre la possibilità per noi cittadini europei di partecipare al dibattito della conferenza sul futuro dell'Europa. Un'occasione che noi coglieremo con impegno ed entusiasmo. #CoFoE". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter rilanciando il post di Ursula Von der Leyen. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Un. Si apre la possibilità per noieuropei di partecipare aldellasuldell'Europa. Un'occasione che noi coglieremo con impegno ed entusiasmo. #CoFoE". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, su twitter rilanciando il post di Ursula Von der Leyen.

