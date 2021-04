Travis Barker “romanticone” per il compleanno di Kourtney Kardashian (Di lunedì 19 aprile 2021) Kourtney Kardashian ha compiuto 42 anni e il suo fidanzato, il supertatuato Travis Barker dei Blink-182, le ha preparato tutta una serie di romanticissime sorprese. Il loro rapporto va a gonfie vele, i due sono davvero una bella coppia e hanno già ricevuto la benedizione di tutta la famiglia. E non è poco. Travis per far felice Kourtney non si è risparmiato né con i fiori, né con i regali e nemmeno con le parole. Infatti ha donato alla sua bella neofidanzata una composizione enorme di fiori bianchi, di quelle che entrano solo nei grandi salotti dei vip. Sopra le ha fatto montare una installazione creata con le sue mani: una vera opera d’arte formata da foto sospese che li ritraggono in varie situazioni. Sono scatti in cui si legge tutta la loro intimità: loro due in vacanza, loro due a ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 aprile 2021)ha compiuto 42 anni e il suo fidanzato, il supertatuatodei Blink-182, le ha preparato tutta una serie di romanticissime sorprese. Il loro rapporto va a gonfie vele, i due sono davvero una bella coppia e hanno già ricevuto la benedizione di tutta la famiglia. E non è poco.per far felicenon si è risparmiato né con i fiori, né con i regali e nemmeno con le parole. Infatti ha donato alla sua bella neofidanzata una composizione enorme di fiori bianchi, di quelle che entrano solo nei grandi salotti dei vip. Sopra le ha fatto montare una installazione creata con le sue mani: una vera opera d’arte formata da foto sospese che li ritraggono in varie situazioni. Sono scatti in cui si legge tutta la loro intimità: loro due in vacanza, loro due a ...

tristezzavaria : Tutte noi ci meritiamo un Travis Barker e chi dice di no mente - Lajibolala2323 : Raga, ma che Travis Barker e Kourtney Kardashian stiano assieme mi pare così assurdo... - desinella : Non sapevo che Kourtney stesse con Travis Barker. Casco proprio dal pero. - chasingthestars : L’ultimo post di Travis Barker per gli auguri a Kourtney ?????? - keislife_ : NO RAGA IN CHE SENSO TRAVIS BARKER STA CON KOURTNEY KARDASHIAN ??? -