Tennis, Jannik Sinner studia per diventare campione: nella top-20 come Djokovic e Federer (Di lunedì 19 aprile 2021) Un altro lunedì particolare per Jannik Sinner. L’altoatesino continua la sua scalata nel Tennis mondiale e da quest’oggi è nella top-20 del ranking ATP (n. 19). Il duro lavoro paga e Sinner ne sta già raccogliendo i frutti, essendo solo all’inizio del percorso. All’età di 19 anni e 8 mesi è in una posizione considerevole e prima di lui solo 10 italiani si erano spinti a tanto, riuscendo a centrare l’obiettivo in maniera assai precoce: GLI ALTRI ITALIANI nella STORIA (TOP-20) Adriano Panatta (br n. 4); Corrado Barazzutti (br n. 7); Matteo Berrettini (br n. 8); Fabio Fognini (br n. 9); Paolo Bertolucci (br n. 12); Marco Cecchinato (br n. 16); Andreas Seppi (br n. 18); Andrea Gaudenzi (br n. 18); Omar Camporese (br n. 18); Renzo Furlan (br n. 19); In questo caso, viene spontaneo un ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Un altro lunedì particolare per. L’altoatesino continua la sua scalata nelmondiale e da quest’oggi ètop-20 del ranking ATP (n. 19). Il duro lavoro paga ene sta già raccogliendo i frutti, essendo solo all’inizio del percorso. All’età di 19 anni e 8 mesi è in una posizione considerevole e prima di lui solo 10 italiani si erano spinti a tanto, riuscendo a centrare l’obiettivo in maniera assai precoce: GLI ALTRI ITALIANISTORIA (TOP-20) Adriano Panatta (br n. 4); Corrado Barazzutti (br n. 7); Matteo Berrettini (br n. 8); Fabio Fognini (br n. 9); Paolo Bertolucci (br n. 12); Marco Cecchinato (br n. 16); Andreas Seppi (br n. 18); Andrea Gaudenzi (br n. 18); Omar Camporese (br n. 18); Renzo Furlan (br n. 19); In questo caso, viene spontaneo un ...

Advertising

zazoomblog : Tennis Jannik Sinner studia per diventare campione: nella top-20 all’età di Djokovic e di Federer - #Tennis… - cjmimun : Jannik Sinner, il predestinato del tennis italiano, diventa numero 19 del mondo, quand'ha ancora 19 anni. - OA_Sport : #TENNIS Nuovo esame per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Avversari e prospettive a #Barcellona - TennisWorldit : Jannik Sinner entra in un ristretto club di tennisti italiani - TennisWorldit : Riccardo Piatti svela cosa gli ha detto Djokovic dopo il match con Jannik Sinner -