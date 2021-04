Superlega, Agnelli e Marotta nel mirino: durissimo attacco (Di lunedì 19 aprile 2021) Superlega, Agnelli e Marotta finiscono nel mirino delle altre società di Serie A: durissimo attacco da parte degli altri club La bomba Superlega è esplosa fragorosa anche nella Lega di Serie A, con una prima riunione convocata d’urgenza nel pomeriggio di oggi. Virtuale, come sono state tutte quelle degli ultimi tempi anche per discutere la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 aprile 2021)finiscono neldelle altre società di Serie A:da parte degli altri club La bombaè esplosa fragorosa anche nella Lega di Serie A, con una prima riunione convocata d’urgenza nel pomeriggio di oggi. Virtuale, come sono state tutte quelle degli ultimi tempi anche per discutere la L'articolo proviene da Inews.it.

